“Il Mercato Ortofrutticolo di Novoli”: un convegno a Firenze

FIRENZE – L’area Mercafir è tornata prepotentemente alla ribalta negli ultimi tempi come possibile soluzione per la realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina. E dopo domani, venerdì 7 febbraio, “Il mercato ortofrutticolo di Novoli” sarà al centro di un convegno, a Firenze, organizzato dall’Unità di Ricerca “Paesaggio patrimonio culturale progetto” dell’Università di Firenze e dall’Associazione Novoli Bene Comune. L’appuntamento è alle 17 presso la Sala Conferenze dell’Hotel Firenze Nuovo Palazzo Di Giustizia, in viale Guidoni 87. Il Convegno, nell’ambito del ciclo di conferenze dedicate alla storia del quartiere di Novoli a Firenze, tratterà infatti della storia del Mercato Ortofrutticolo di Novoli, opera dell’ingegner Giulio Lensi Orlandi, iniziata nel 1939, poi sospesa per la guerra e ripresa nel 1958, sindaco La Pira, per concludersi nel 1960 con l’inaugurazione da parte del presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Ai calcoli strutturali lavorò l’ingegner Giorgio Morandi, l’impresa di costruzione era la Callisto Pontello di Firenze. Successivamente, nel 1982, prese il via la trasformazione del vecchio Mercato in Mercafir Centro Alimentare Polivalente, concludendosi nel 1987 con la consegna all’amministrazione comunale. “Attualmente – si legge in una nota – Mercafir è partecipata per il 59,59% dal Comune di Firenze ed è un Centro che non è solo luogo di vendita e smercio dei prodotti agro-ittico-alimentari, ma anche di trattamento, confezionamento e controllo qualità degli stessi. Una importantissima struttura di servizio non solo per il quartiere ma per tutta l’area metropolitana fiorentina”. Al convegno interverranno Mariano Bianca, professore ordinario dell’Università di Siena, Enrico Nistri, giornalista, e Giacomo Lucibello, presidente di Mercafir.