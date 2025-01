Il mercato settimanale del venerdì torna in via Roma

SIGNA – Il mercato settimanale torna in via Roma. Lo confermano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: A partire da venerdì 31 gennaio il mercato del capoluogo ritornerà nella sua collocazione originaria con i banchi fra piazza della Repubblica, viale Mazzini e via Roma. Questo era l’impegno che avevamo […]

SIGNA – Il mercato settimanale torna in via Roma. Lo confermano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale: A partire da venerdì 31 gennaio il mercato del capoluogo ritornerà nella sua collocazione originaria con i banchi fra piazza della Repubblica, viale Mazzini e via Roma. Questo era l’impegno che avevamo preso con la cittadinanza e gli ambulanti al momento del trasferimento temporaneo in via de Colli e siamo lieti di poter dire di avere mantenuto la promessa. La pista ciclabile aperta da ieri non rappresenta solo un incentivo alla mobilità dolce, ma anche un’opera capace di garantire maggior vivibilità a tutta l’area del centro. Il progetto, infatti, si integra all’interno di un disegno urbano che guarda ad aumentare i servizi, migliorare le infrastrutture e incrementare e agevolare la socialità cittadino”. Entro la primavera, infatti, “sarà ultimata la posa del manto stradale in via Roma così da completare l’intervento in corso, oramai da molti mesi, finanziato con i fondi del Pnrr. Ma per venire incontro alle richieste di cittadini, dei residenti e dei commercianti, in attesa del completamento dell’intervento, che avverrà presto con la riasfaltatura, l’amministrazione comunale ha compiuto ogni sforzo per rendere fruibile la pista ciclabile e per riportare i banchi nella loro collocazione originaria”.

“L’apertura della pista ciclabile – ha aggiunto Di Natale – consente una gestione diretta del Comune, in attesa del completamento definitivo di tutti i lavori, che può a questo punto intervenire con la pulizia, con un maggiore controllo delle soste selvagge e, come detto, dal 31 gennaio, con lo spostamento del mercato nel suo luogo originario. La nuova pista ciclabile assicura il pieno transito dei mezzi di soccorso, così come avveniva già in passato con la corsia preferenziale, e l’opera si connetterà, in futuro, sia verso l’area commerciale di via dei Macelli che verso l’area della stazione, dei Renai e del Ponte sull’Arno così da consentire ai ciclisti di percorrere verso Montelupo il tracciato della ciclopista dell’Arno”.