Il mese di aprile si chiude con grandi soddisfazioni per gli Under 12 e Under 14 del Sesto Rugby

SESTO FIORENTINO – Si chiude anche il mese di aprile di questa lunga stagione 2024/2025 e lo fa con due belle soddisfazioni per i colori del Sesto Rugby. Domenica 27 aprile, infatti, la squadra Under 12 ha partecipato al Torneo Lorenzo Serboli organizzato dal Vasari Rugby Arezzo, portandosi a casa il trofeo come prima classificata. […]

SESTO FIORENTINO – Si chiude anche il mese di aprile di questa lunga stagione 2024/2025 e lo fa con due belle soddisfazioni per i colori del Sesto Rugby. Domenica 27 aprile, infatti, la squadra Under 12 ha partecipato al Torneo Lorenzo Serboli organizzato dal Vasari Rugby Arezzo, portandosi a casa il trofeo come prima classificata. In una bella giornata di primavera arriva un successo che premia il bel lavoro fatto da tutti gli atleti della categoria e dallo staff di educatori, di fronte ad avversari davvero ostici. Solo qualche giorno prima, venerdì 25, la Under 14 ha invece partecipato alla 7° edizione del Torneo San Marco del Petrarca Padova. La manifestazione è una delle più rilevanti del panorama nazionale per la categoria. Ospita dodici tra le migliori squadre italiane e tra queste ha avuto il piacere di esserci anche la rappresentativa del Sesto Rugby, che ha portato a casa un ottimo sesto posto, affrontando nel corso della giornata il Valpolicella Rugby, il Mogliano Veneto, i cugini del Florentia Rugby e perdendo solo dal Petrarca padrone di casa.

Nella giornata di domenica 27 aprile il campo del Sesto è stato protagonista di due belle partite. Nella tarda mattinata, infatti, è scesa in campo la categoria Under 16 dei Cavalieri Union Prato Sesto impegnata nella Coppa Pegaso, manifestazione che coinvolge tutte le squadre della Toscana nel finale di stagione. Contro un avversario decisamente di valore come il Tirreno Rugby Club i pur valenti prato-sestesi si sono dovuti arrendere 17-31 dopo una partita che ha comunque lasciato soddisfatti staff e spettatori. Nel pomeriggio Sesto Fiorentino si è fatto teatro dell’ultima giornata del campionato nazionale di Serie B con il derby tra la squadra cadetta dei Cavalieri Union e quella dell’Unione Rugby Firenze. A prevalere sono stati i padroni di casa per 17-10: un risultato che ha permesso alla squadra neopromossa di chiudere con un bel sesto posto la stagione.