Il meteo e la montagna nell’incontro con il CAI a Civica

CALENZANO – La montagna e il meteo: ecco l’accoppiata ideale per parlare del clima in un modo del tutto originale. E’ quello che farà il CAI di Sesto Fiorentino a Calenzano lunedì 11 marzo alle 21 alla Biblioteca Civica. Il meteo è un argomento molto importante che sta a cuore a tutti gli escursionisti. Il […]

CALENZANO – La montagna e il meteo: ecco l’accoppiata ideale per parlare del clima in un modo del tutto originale. E’ quello che farà il CAI di Sesto Fiorentino a Calenzano lunedì 11 marzo alle 21 alla Biblioteca Civica. Il meteo è un argomento molto importante che sta a cuore a tutti gli escursionisti. Il secondo incontro del CAI parlando della montagna, avrà, quindi, un approccio specifico per il territorio principe delle attività svolte dall’associazione.

La presentazione sarà configurata per garantire la miglior comprensione da parte dei presenti in sala e suddivisa in vari argomenti:stabilità e instabilità atmosferica, cenni sulle previsioni meteorologiche, esempi pratici ed effetti in quota, fenomeni temporaleschi in ambiente montano e come leggere un bollettino meteorologico e applicazioni utili.

Il relatore è un giovane socio del CAI, Leonardo Salvini, fisico all’Università degli Studi di Firenze e vicedirettore del Centro Elaborazioni Meteo (CEDaM) presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti OPC, operante in attività di ricerca sul clima e sulla meteorologia. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.