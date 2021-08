Il ministro Orlando alla Gkn: “Quello dell’azienda un atteggiamento inaccettabile nella forma ma anche nella sostanza”

CAMPI BISENZIO – Prima di raggiungere Limite sull’Arno, dove è in corso di svolgimento la festa del Pd, per parlare di lavoro insieme al sindaco di Campi, Emiliano Fossi, il ministro del lavoro Andrea Orlando (insieme a loro anche l’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini) ha fatto tappa a Campi Bisenzio per incontrare i lavoratori […]

CAMPI BISENZIO – Prima di raggiungere Limite sull’Arno, dove è in corso di svolgimento la festa del Pd, per parlare di lavoro insieme al sindaco di Campi, Emiliano Fossi, il ministro del lavoro Andrea Orlando (insieme a loro anche l’assessore regionale al lavoro Alessandra Nardini) ha fatto tappa a Campi Bisenzio per incontrare i lavoratori della Gkn, in assemblea permanente da quasi un mese, dal 9 luglio, giorno in cui una e-mail dell’azienda preannunciava il licenziamento di oltre 500 persone comprese quelle che lavorano nell’indotto.

“I lavoratori – ha detto il ministro – mi hanno dato ulteriori particolari rispetto alla fase precedente dei licenziamenti e questi elementi completano un quadro rispetto al quale è giusto dire una cosa molto netta: come Ministero del lavoro e Ministero dello sviluppo economico agiamo in modo compatto e unitario e lavoriamo perché si possa contrastare un atteggiamento che non è solo inaccettabile nella forma ma anche nella sostanza: a un “tavolo” dove ci si siede dando come fatto compiuto il licenziamento di 422 persone non è un “tavolo”, come è successo nei giorni scorsi a Firenze, ma soprattutto a quel “tavolo” non ci si siede”.

“Con il ministro del lavoro – ha scritto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi su Facebook – per difendere i lavoratori. Domani ci sarà il tavolo sulla Gkn, vedremo se l’azienda si presenterà. Stasera però siamo qui in fabbrica con Andrea Orlando, ne sono orgoglioso. Ha voluto esserci, contro l’arroganza e contro chi crede che le persone siano solo numeri. Noi sappiamo da che parte stare”.