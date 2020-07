Il mondo dei giocattoli nel nuovo Toys Center a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Toys Center, leader nel retail specializzato di giocattoli, inaugura oggi 9 luglio un nuovo e innovativo punto vendita all’interno de I Gigli, uno dei più grandi centri commerciali d’Italia. Oltre 1000 mq di spazio espositivo che accoglie i brand più prestigiosi oltre a 18 marchi esclusivi, unici e distintivi. Un luogo che, insieme ai giocattoli, propone vere e proprie avventure per i bambini e momenti di gioiosa spensieratezza da condividere con i propri genitori.

“Avremmo dovuto inaugurare questo punto vendita nei mesi scorsi, ma l’emergenza sanitaria ci ha portato a rivedere i nostri piani. – dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center e Bimbostore Business Unit Director – Siamo dunque entusiasti di essere qui oggi: un’apertura che assume un significato di fiducia e ottimismo. Siamo orgogliosi di confermare la nostra presenza in questo centro commerciale unico in Italia e di poter inserire in questo contesto il nostro approccio e la nostra filosofia. Ogni nostro punto vendita è soprattutto un luogo dedicato alle famiglie e alle loro esigenze, dove nasce un’esperienza che riunisce e unisce, un posto dove far partire il gioco che poi, grazie ai migliori marchi in commercio, prosegue a casa. La nostra mission è accompagnare la crescita delle nuove generazioni portando i valori che solo un giocattolo sa trasmettere, il layout innovativo dello store di Firenze Gigli è stato concepito su queste basi”.

Ad accogliere gli ospiti, un magico portale arcobaleno che guida, attraverso i suoi colori, alle diverse aree gioco, caratterizzate da grafiche 3D, giochi e luci. Per festeggiare insieme l’inaugurazione, Toys Center ha organizzato l’evento #Talentoys: nei weekend 11-12 e 18-19 luglio (dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 20) tutti i fan delle nuove icone Youtuber sono invitati a scoprire la speciale area “Youtuber” allestita con pedana scenica e ciak in dimensioni extra large. In questa occasione, i piccoli ospiti potranno divertirsi a sperimentare i propri talenti imitando i loro idoli del web.

L’area Youtuber resterà poi a disposizione permanente di tutti i bambini in visita che vorranno continuare a giocare e mostrare le proprie doti.

Momenti di spensierata allegria che proseguono con uno dei giochi più amati dai bambini, quello dei travestimenti. All’interno del nuovo Toys Center è infatti disponibile una zona ad hoc allestita con un grande armadio in cui scegliere il proprio abito e trasformarsi nel super eroe più amato. E per chi preferisce il trucco, l’area make up per decorare con stile il proprio volto o quello delle bambole più amate. Ma il divertimento non finisce e continua lungo il Tunnel Laser Game dove scintillanti luci a led danno il via a sfide a tutto colore.

La vetrina-videowall è stata trasformata, grazie a una tecnologia innovativa, in una vera e propria maxi console interattiva con giochi che cambiano ad ogni stagione per esperienze emozionanti sempre nuove. Si parte volando con la tuta alare, una corsa rocambolesca sopra un mondo pieno di buffi animali: si gioca con il semplice movimento del corpo per raggiungere il massimo punteggio. E per scoprire tante novità in modo innovativo, arrivano i “Toys Comedy Show”, simpatici video dove i bambini presentano gli ultimi giocattoli, immersi in grafiche speciali che ritraggono irresistibili sketch teatrali.

Una nuova apertura che Toys Center vuole celebrare riservando ai suoi clienti importanti offerte e promozioni speciali (dal 9 al 19 luglio), oltre ad omaggiarli con un bellissimo pallone esclusivo personalizzato Toys Center. Tante proposte e un minimo comun denominatore: divertimento a portata di bambini e famiglie, in uno scenario magico dove inizia l’avventura, che insieme a gioco e sorpresa sono gli ingredienti principali.