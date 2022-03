Il mondo dello sport sestese in piazza contro la guerra

SESTO FIORENTINO – Il mondo dello sport scende in piazza contro la guerra: venerdì 11 marzo alle 17 in piazza IV Novembre le società sportive di Sesto Fiorentino si sono date appuntamento per una marcia dal centro cittadino fino all’auditorium del Parco di Quinto.La manifestazione – spiegano i promotori – è aperta alla partecipazione e […]

SESTO FIORENTINO – Il mondo dello sport scende in piazza contro la guerra: venerdì 11 marzo alle 17 in piazza IV Novembre le società sportive di Sesto Fiorentino si sono date appuntamento per una marcia dal centro cittadino fino all’auditorium del Parco di Quinto.

La manifestazione – spiegano i promotori – è aperta alla partecipazione e all’adesione di tutte le associazioni, delle realtà collettive e dei singoli cittadini che si riconoscono nell’appello con cui è stata promossa.

Per aderire: direzione@rinascitadoccia.com; sport@comune.sesto-fiorentino.fi.it.

“Abbiamo accolto con grande favore la proposta avanzata da alcune società sportive che ha immediatamente trovato una larga adesione nel nostro tessuto associativo – afferma l’assessore allo sport Damiano Sforzi – La guerra nega i principi dello sport e dei suoi valori. Abbiamo visto anche gli organismi internazionali dello sport assumere decisioni senza precedenti in reazione alla criminale aggressione di Putin all’Ucraina. Il terreno naturale dello sport è la pace, l’unità, l’amicizia. Lo sport di base, quello messo in pratica dalle tante società presenti sul territorio, forse più di tutti rappresenta questi valori e li mette in pratica. Venerdì saremo in piazza, spero con tanta parte delle realtà organizzate della nostra città e tanti cittadini, per lanciare un messaggio di solidarietà al popolo ucraino, per manifestare la vicinanza ai tanti russi che a rischio della propria vita hanno manifestato contro Putin e la sua guerra, per chiedere ai governi europei di mettere in atto ogni sforzo possibile per la pace”.

L’appello del mondo del sport

Sesto città dello sport contro la guerra!

L’aggressione ordinata dal presidente Putin contro l’Ucraina rappresenta la negazione dei valori e dei principi dello sport.

Sono i valori che ogni giorno animano la nostra attività e che viviamo come atleti e come cittadini.

Lo sport è incontro, è lealtà, è rispetto.

Lo sport è pace.

Siamo vicini al popolo ucraino, siamo vicino a tutti i russi che in questi giorni stanno scendendo in piazza con grande coraggio per chiedere la fine dell’attacco.

Sesto città dello sport scende in piazza contro le armi, contro la violenza, contro la follia di questa guerra e di tutte le guerre.