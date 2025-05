Il mondo di Harry Potter arriva a I Gigli

CAMPI BISENZIO – Direttamente da Hogwarts arriva al Centro Commerciale I Gigli Harry Potter. Il personaggio della saga fantasy creato da J.K. Rowling per la prima volta sorvolerà il cielo di Campi Bisenzio e si fermerà in Corte Lunga per dieci giorni fantastici tra magia e divertimento, dove i visitatori dei Gigli potranno entrare nel mondo del famoso maghetto. Harry Potter, è una delle saghe più iconiche del mondo, nato dalla penna di J.K. Rowling negli anni Novanta del secolo scorso. Il “maghetto” è protagonista insieme ai suoi amici Herminione Granger e Ron Weasley, studenti anche loro della mitica Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, di 7 libri che hanno venduto più di 500 milioni di copie e sono stati tradotti in 80 lingue. In totale sono stati 8 i film che hanno incassato quasi 8mila milioni di dollari. Harry Potter a I Gigli è uno degli eventi più attesi nel Centro Commerciale di Campi Bisenzio. “Crediamo – dice Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale – che un evento dedicato a Harry Potter possa rappresentare un’opportunità per unire le diverse generazioni appassionate alla famosa saga, un’occasione di divertimento per famiglie, ma anche per il pubblico Millennials, cresciuti con i libri della Rowling”. In Corte Lunga, quindi, saranno rievocati alcuni luoghi iconici e delle attività della saga dove i visitatori potranno entrare nel mondo potteriano e provare le magiche sensazioni di essere a tutti gli effetti un mago di Hogwarts. Magicamente a I Gigli verrà ricreato il mitico Hogwarts Express e il campo da Quidditch, dove tutti i partecipanti potranno provare a volare sulla scopa da competizione Nimbus 2000 e cimentarsi nel gioco del Quidditch. Non mancherà per gli amanti della saga, domenica 11 maggio la giornata dedicata al raduno dei fan, dove tutti gli appassionati potranno interpretare il loro personaggio preferito della saga e partecipare alle sfilate a tema.