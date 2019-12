Il monitoraggio dei fiumi continua, cade un albero in via Tassoni

CAMPI BISENZIO – Prosegue il monitoraggio dei fiumi Bisenzio e Ombrone, dopo una notte di pioggia intensa e il superamento del primo livello di guardia. “Attualmente – scrive l’assessore Riccardo Nucciotti sulla sua pagina Facebook – sono entrambi in calo, stiamo controllando anche il Fosso Macinante e gli altri fossi del territorio, non risultano al momento altre criticità. I volontari della Protezione civile sono intervenuti in via Tassoni per la messa in sicurezza della sede stradale a seguito della caduta di un albero”. Da segnalare anche dei problemi a un lampione mentre alle 13 la sala operativa comunale della Protezione civile è stata chiusa.