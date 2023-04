Il Movimento 5 Stelle festeggia la liberazione a Campi Bisenzio: “Qui per due valori essenziali, la pace e la democrazia”

CAMPI BISENZIO – “La festa della liberazione è una delle più importanti celebrazioni della nostra Repubblica, una data che ricorda la gioia di quei giorni per la fine della guerra e la speranza di costruire una società democratica dopo vent’anni di dittatura. Noi oggi siamo qui perché siamo da sempre impegnati nel portare avanti questi due temi fondamentali: la pace e la democrazia”: a dirlo è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, oggi a Campi Bisenzio insieme ai candidati alle prossime amministrative, Fabio Cassataro, Ernesto D’Agati ed Eleonora Giacalone.

“Le polemiche che sono sorte quest’anno sul significato del 25 aprile, – hanno aggiunto – da parte del governo sono purtroppo il frutto di una autoassoluzione ideologica, della mancata punizione dei colpevoli di allora che non hanno compreso il male che hanno fatto. Nell’immediato dopoguerra si volle cancellare tutto con un colpo di spugna per il timore di una guerra civile e per questo la contrapposizione fra chi subì le violenze e chi le fece, si è tramandata nei decenni senza arrivare mai ad affievolirsi. Con il passare del tempo, sarà sempre più difficile arrivare a una serena condivisione dell’importanza di questa data per il nostro paese in cui si assiste invece a una guerra della memoria, in cui tutto viene mescolato a dispetto di quali furono i fatti e di come andarono le cose. Per noi del Movimento 5 Stelle la pace e la democrazia sono i valori basilari della nostra azione politica, sempre e dovunque ci batteremo per preservarli”.