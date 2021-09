Il Museo del Figurino aderisce alla Giornata nazionale dei Piccoli Musei

CALENZANO – Il Museo Comunale del Figurino Storico ha aderito alla quarta Giornata nazionale Piccoli Museii in programma domenica 19 settembre.

Sabato scorso al Museo del Figurino è stata inaugurata la mostra che ricorda la prima esposizione di figurini a Calenzano quarant’anni fa nel 1981. Nel 2020 Il Museo calenzanese ha collaborato con l’APM Associazione Piccoli Musei per l’iniziativa Musei Narranti “per dimostrare – si legge in una nota del Museo del Figurino – che i piccoli musei anche se possono passare inosservati sono come le stelle: continuano a brillare ed esserci sempre anche di giorno per i propri utenti e i cittadini. La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è la nostra festa, e si esprime con un gesto di accoglienza verso i visitatori: un dono costruito per l’occasione”.

Per i piccoli visitatori sarà disponibile un piccolo omaggio per costruire e giocare con dei soldatini di carta edizione speciale a 40 anni dalla prima mostra. La mostra può essere visitata anche in forma digitale tramite qr-code.