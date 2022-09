Il Museo del Figurino in mostra al negozio Dreoni di Firenze

CALENZANO – Il Museo del Figurino Storico sarà presente alla 36esima mostra modellismo presso il negozio Dreoni di Firenze. Domenica 18 settembre si inaugura tra le vetrine del prestigioso negozio storico Dreoni l’esposizione dei figurini, diorami, scenette, mezzi, per la passione di grandi e piccini. Il MuFiS verrà rappresentato dall’Associazione I Tre Moschettieri in collaborazione con l’Associazione 113esimo Reggimento di Fanteria di Linea con la presentazione di uno spaccato relativo alla Battaglia di Trafalgar uno degli esempi di utilizzo dei figurini sotto l’aspetto ludico ovvero tramite il gioco di rievocazione storica da tavolo che strizza l’occhio alla precisa e dettagliata rappresentazione dei mezzi navali in uso nel periodo napoleonico. “Questo spaccato – si legge in una nota del Museo – vuole essere un richiamo a visitare le mostre temporanee che in questo 2022 hanno caratterizzato il programmma per la Federazione Europea delle Città Nanpoleoniche rete di cui il museo di Calenzano fa parte”.

Inoltre sarà possibile ammirare, in rappresentanza del museo e grazie all’Associazione ModArt-Model Area Toscana, le scene relative al trasferimento del David del 1873 o alla distruzione di Pompei del 79 d.C., un piccolo esempio per presentare parte di ciò che un visitatore potrà ammirare visitando il Museo di Calenzano.