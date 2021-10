Il Museo del Figurino partecipa alla mostra su D’Annunzio della Fondazione Ballone di Teramo

CALENZANO – Da oggi 8 ottobre fino al 23 dello stesso mese il Museo del Figurino Storico insieme alla Fondazione Bruno Ballone di Teramo, partecipa con alcuni figurini dall’esposizione “D’Annunzio Fiume e l’Uomo Nuovo”, organizzata per ricordare i 100 anni dall’impresa di Fiume al centro espositivo della Sala Ipogea di Teramo alla manifestazione “D’Annunzio a Fiume: l’Uomo Nuovo nelle Istituzioni”.

I figurini di Calenzano, si legge in una nota del Museo del Figurino “avranno l’opportunità di diffondere il messaggio che l’archeologia ricostruttiva in scala, partendo da una buona e corretta conoscenza delle fonti storiche, archeologiche e documentarie, può restiuire una pagina del passato da cui partire per comprendere una società, una cultura, una vicenda specifica o addirittura tutta un’epoca”.

Tutti gli eventi in programma verranno trasmessi in streaming e sarà quindi possibile partecipare e assitere nonostante la distanza, venerdì 8 ottobre interverrà l’Assessore alla Cultura di Calenzano Irene Padovani e, il giorno di chiusura, sabato 23 la direzione del MuFiS consegnerà le targhe e le pergamene ai vincitori del concorso indetto per l’occasione nelle scuole medie inferiori e medie superiori di Teramo relative a Educazione Civica in specifico in riferimento alla figura di D’Annunzio.

A Gabriele D’Annunzio sarà protagonista di altri convegni di studio che saranno trasmessi in webinar ed in diretta Streaming su YouTube e Facebook, ove saranno visionabili le relative registrazioni anche in tempi successivi (https://www.facebook.com/Fondazione-Bruno-Ballone-100410728639417).