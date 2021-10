Il Museo del Figurino tra “OFF di Lucca Comics&Games” e Halloween

CALENZANO – Anche quest’anno il Museo del Figurino Storico sarà presente nel Progamma OFF della grande kermesse lucchese Lucca Games per l’occasione collaborerà anche con il campfire Dreoni Shop di Firenze.Martedì 26 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 in programma “Alla Ricerca del Soldatino Perduto” una caccia al tesoro all’interno del negozio di Dreoni […]

CALENZANO – Anche quest’anno il Museo del Figurino Storico sarà presente nel Progamma OFF della grande kermesse lucchese Lucca Games per l’occasione collaborerà anche con il campfire Dreoni Shop di Firenze.

Martedì 26 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 in programma “Alla Ricerca del Soldatino Perduto” una caccia al tesoro all’interno del negozio di Dreoni Firenze, per bambini dai 6 ai 12 anni, in palio i soldatini oggetto del ritrovamento che daranno non solo la possibilità di visitare i tavoli da gioco di ricostruzione storica di lunedì 1 novembre dalle ore 10 alle ore 13 presso l’Altana del Cstello di Calenzano Alto (con la collaborazione di AFBIS Associazione Fiorentina Battaglie in Scala), ma anche di ricevere un gradito omaggio presentando il soldatino trovato direttamente al MuFiS. Quest’anno ritorna dunque “Miniatures’s action on MuFiS”: il 1 novembre infatti si potrà partecipare ad una mattinata di giochi da tavolo, due a tema dantesco nella ricorrenza del settecentenario della morte del sommo poeta e un tavolo a tema fantasy per collegarsi alla tematica ludica di Lucca Comics&Games, l’accesso sarà su prenotazione (inviando mail a museofigurinostorico@atccalenzano.it) con la richiesta di Green Pass, durante tale evento le sale museali resteranno aperte in via del tutto eccezionale dalle ore 10 alle ore 13.

Quest’anno il Museo del Figurino Storico propone un doppio appuntamento due giorni di divertimenti per ricordare Halloween e l’Irlanda: sabato 30 ottobre i bambini dai 5 agli 11 anni alle ore 18 on line incontreranno Chiara che aiuterà a capire le origini di questa festa, un gioco digitale per tutti che rilascerà indizi utili per la caccia nel borgo che si terrà domenica 31 ottobre ore 10 nel borgo del castello di Calenzano, posti limitati max 15 iscritti (caccia riservata ai soli iscritti all’evento digitale). Iscrizioni presso il link

https://www.museofigurinostorico.it/halloween-un-viaggio-in-irlanda/