Il Museo della paglia amplia gli orari di apertura

SIGNA – Il Museo della Paglia di Signa amplia il suo orario di apertura e apre le porte ai visitatori anche il sabato pomeriggio e la prima domenica del mese. Dall’inizio di novembre, dunque, le sale sono fruibili (oltre che dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18) anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18, le prime domeniche del mese con orario 15-18 e in alcune date festive durante l’anno come l’8 e il 26 dicembre o il 6 gennaio. “Di recente – ha spiegato il sindaco Giampiero Fossi – abbiamo affidato il servizio al consorzio Co&So di Firenze, che ha individuato la cooperativa Eda Servizi come esecutrice. Tutto questo ci ha consentito di ampliare l’orario di apertura, potendo contare su un’addetta in più, oltre al nostro personale, così da offrire ai cittadini, ai visitatori e turisti maggiori possibilità di conoscere la storia, il presente e il futuro del cappello di paglia”.

“Con la presenza della nuova operatrice – ha aggiunto – saremo in grado di garantire la possibilità di sviluppare i progetti di didattica museale, in dialogo con le opere permanenti e gli oggetti esposti al museo. Le varie attività saranno suddivise per fasce di età e progettate in base alla tipologia di pubblico, con particolare attenzione agli studenti dei vari ordini e gradi della città e limitrofi, nonché al pubblico. L’obiettivo, per il 2025, è quello di realizzare una grande e permanente sala didattica in collaborazione con l’associazione Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci. Non solo perché l’esperienza della cooperativa rafforzerà il sistema di informazione culturale diffusa così da connettere i luoghi di cultura del territorio, in termini di accoglienza turistica e valorizzazione delle destinazioni turistiche. Potranno, dunque, essere fornite tutte le informazioni necessarie in merito alle offerte turistiche dei Comuni limitrofi, come Calenzano, Campi Bisenzio e Prato, nonché complessivamente su tutto il territorio regionale. Fondamentale per tale intento, sarà il mantenimento delle relazioni e collaborazioni attualmente attive tra il museo, il suo territorio e tutti i vari attori a livello culturale e turistico”.

A dare entusiasmo e concretezza a questi nuovi progetti è il trend positivo di aumento dei turisti a Signa che, da gennaio a giugno 2024, ha fatto registrare il 14,8% di arrivi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e il 12,4% in più di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023, che aveva ugualmente fatto segnare un incremento rispetto al 2022. I turisti italiani e stranieri arrivati nel territorio signese sono stati infatti, da gennaio al giugno scorso, 25.627 (contro i 22.321 arrivi nel 2023) e ben 49.336 le presenze (erano state 43.880 quelle registrate nei primi sei medi dell’anno precedente).