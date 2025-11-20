Il Natale? “Dall’Ambra all’Arno”. Ottanta gli appuntamenti fra Carmignano, Poggio a Caiano e Signa

CARMIGNANO -Si chiama “Natale dall’Ambra all’Arno” ed è il cartellone degli eventi natalizi di tre Comuni: Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Una felice collaborazione, quella fra le tre amministrazioni comunali, che va avanti da tempo e che ormai si è consolidata. E anche per il periodo delle feste di Natale ecco un calendario di […]

CARMIGNANO -Si chiama “Natale dall’Ambra all’Arno” ed è il cartellone degli eventi natalizi di tre Comuni: Carmignano, Poggio a Caiano e Signa. Una felice collaborazione, quella fra le tre amministrazioni comunali, che va avanti da tempo e che ormai si è consolidata. E anche per il periodo delle feste di Natale ecco un calendario di appuntamenti che dai Comuni medicei arriva fino a Signa. Ad aprire il cartellone due eventi in programma il 22 novembre: “L’eredità delle donne” nel contesto della mostra “Catarsi” al museo civico della Paglia di Signa alle 15, a Poggio a Caiano, invece, l’inaugurazione (alle 17) alle Scuderie Medicee della mostra dedicata a Silvio Loffredo (aperta fino al 7 gennaio 2026). Il ricco cartellone è stato presentato questa mattina a Palazzo Banci-Buonamici, sede della Provincia di Prato alla presenza del sindaco di Signa Giampiero Fossi e con lui Federico Marretti dell’ufficio cultura, Carlo Pezzetti, vice presidente della Pro Loco e Maurizio Catolfi, presidente dell’Associazione scambi internazionali”, Dario Di Giacomo, assessore al turismo di Carmignano, e Piero Baroncelli, assessore al turismo di Poggio a Caiano.

“Si torna a lavorare insieme a Carmignano e Poggio a Caiano per gli eventi natalizi, – spiega il sindaco Fossi – chi, durante questo periodo dell’anno, avrà modo di visitare i tre territori troverà realtà belle e diverse fra loro, una varietà di eventi in una manciata di chilometri: dai concerti alle mostre ad altre arti come il cinema e il teatro. Il motivo principale è far vivere ai visitatori lo spirito del Natale da quello legato al suo senso più profondo e quindi con le varie rappresentazioni di presepi fino all’aspetto del divertimento con concerti e tante altre attività. E per la prima volta a Signa sarà realizzato un presepe dove i personaggi saranno vestiti con la paglia”. L’assessore Di Giacomo sottolinea di come vada avanti la bella collaborazione dei tre Comuni: “Attraverso questi calendari di iniziative, e queste natalizie sono veramente tante, non ci sono muri e si abbatte il classico campanilismo. Sono iniziative di tutti i generi spalmate nei vari giorni della settimana di pomeriggio o sera. A Carmignano mi preme sottolineare la fiera che ci sarà dal 29 novembre al 2 dicembre con tanti espositori anche di fuori provincia e alla presenza dello chef Guido Mori. Un cartellone più ricco degli altri anni anche perché le associazioni del territorio ci tengono a far parte delle varie iniziative”.

Infine l’assessore Baroncelli: “La collaborazione proseguirà ancora. E’ un piacere lavorare con amministrazioni così e con persone davvero belle, con le quali si è instaurato un ottimo rapporto. Poggio, quest’anno, avrà eventi anche in piazza XX settembre, riaperta da pochi mesi. Qui ci sarà un albero di Natale, il mercatino e gli stand delle associazioni locali. Poi, per il terzo anno, torna in via Risorgimento la pista di pattinaggio. Novità del 2025: in piazza della Riconciliazione giostre e intrattenimenti per bambini dal 24 dicembre fino al 6 gennaio. E chiusura col botto, il 6 gennaio, con la cavalcata dei Magi a cura del gruppo storico poggese” (qui di seguito il programma completo).