Il “Natale in via Gioberti”, i presepi alla parrocchia di Santa Maria: il dicembre di solidarietà di Banda Albereta

FIRENZE – Ancora una domenica di grande successo e di tanta partecipazione per il “Natale in via Gioberti” con i volontari di Banda Albereta. Un’altra domenica di festa, dopo quelle di inizio dicembre, con Babbo Natale e la sua casetta e gli Elfi, che hanno richiamato tantissimi bambini per la consueta foto di rito. Non solo, perché nella stessa occasione (sarà così anche domenica prossima, 22 dicembre, dalle 15.30 alle 19) potranno consegnare direttamente nelle mani di Babbo Natale la letterina con le richieste per l’ormai imminente festa del 25 dicembre, la più attesa dai bambini. E non è finita qui perché Banda Albereta in via Gioberti è presente anche con un presepe artigianale e un mercatino solidale, tutte iniziative rese possibili dall’instamcabile impegno dei volontari dell’associazione e il cui ricavato sarà devoluto all’acquisto di un’automedica da consegnare a Pristina, in Kosovo.

Contemporaneamente resta sempre aperto lo “spazio solidale”, “con i presepi interamente prodotti dai nostri volontari – spiegano da Banda Albereta – e dalla famiglia Ristori presso la parrocchia di Santa Maria”, che domenica 8 dicembre ha inaugurato il presepe, a grandezza naturale (in basso, nella foro, don Bledi con i presepisti e il sindaco Andrea Tagliaferri), che da quasi trent’anni anima le festività. L’angolo dei “Presepi di Maria Grazia”, visitabile presso il mercatino natalizio della parrocchia, è dedicato a Maria Grazia Ciattini, mamma di Stefano Ristori, volontario dell’associazione, e “alla nostra Irene Sciammacca“, entrambe scomparse di recente. In questo caso tutto il ricavato dalla vendita sarà devoluto alla parrocchia di santa Maria per contribuire alle spese per il restauro del teatro parrocchiale.