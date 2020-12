Il Natale si accende al parco di Quinto Basso

SESTO FIORENTINO – Quinto Social Street accende il Natale di Quinto Basso con un doppio appuntamento nel chiosco del Parco di Quinto per un “abbraccio virtuale in sicurezza”. Domani, venerdì 18 dicembre, dalle 14 alle 16, e mercoledì 23 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30, grandi e piccini potranno recarsi al chiosco e “tagliare” il proprio […]

SESTO FIORENTINO – Quinto Social Street accende il Natale di Quinto Basso con un doppio appuntamento nel chiosco del Parco di Quinto per un “abbraccio virtuale in sicurezza”. Domani, venerdì 18 dicembre, dalle 14 alle 16, e mercoledì 23 dicembre, dalle 17,30 alle 19,30, grandi e piccini potranno recarsi al chiosco e “tagliare” il proprio regalo da portare a casa e donare, realizzando, anello dopo anello, una vera e propria catena di auguri che attraverserà tutto il quartiere. L’iniziativa è realizzata in collaborazione col circolo ACLI “Gl’incontri” e l’associazione Coala nell’ambito del progetto Quinto Social Street grazie al finanziamento della Regione Toscana per la sicurezza urbana integrata.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina FB del progetto https://www.facebook.com/quintosocialstreet.

Ma il Natale a Quinto non finisce qui: è alto quasi cinque metri e i quadrati che lo compongono messi uno accanto all’altro costituirebbero una fila di quasi 200 metri. È il grande albero di stoffa realizzato all’uncinetto da un gruppo di appassionate che hanno trasformato in realtà un’idea nata nel Laboratorio di quartiere ospitato dal circolo Acli “Gl’Incontri”. L’opera, che per le autrici vuole essere un simbolo di “collaborazione, condivisione, compagnia, solidarietà”, è stata collocata all’interno della chiesa di Santa Croce a Quinto.