Il “Natale Vintage” di Melchiorre: da Palermo a Campi, passando… per Piananotizie

CAMPI BISENZIO – Questa è una fotografia che ci fa particolarmente piacere, Ce l’ha inviata un nostro lettore dalla provincia di Palermo. Si chiama Melchiorre Lascari ed è legato a Campi, come ci ha scritto nella sua mail, dove possiede anche un monolocale. La fotografia, invece, è del 1954 e lo ritrae sotto l’albero di Natale, nella sua abitazione di Chiusa Sclafani, in provincia appunto di Palermo. A Melchiorre, che fra l’altro ha il nome di uno dei tre Magi, i nostri auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Se anche voi volete vedere la vostra fotografia – o più fotografie – in tema “Natale Vintage” su Piananotizie, inviatele a [email protected]