“Il neonato al centro”: sabato 8 se ne parla a Villa Montalvo con la Pubblica Assistenza di Campi

CAMPI BISENZIO – Importante iniziativa per la prevenzione, cura e difesa dell’infanzia. E’ quella organizzata dalla Pubblica Assistenza di Campi per domani, sabato 8 ottobre, presso la Limonaia di Villa Montalvo in collaborazione con Anpas e Comune di Campi Bisenzio. Importante perché al centro dell’iniziativa c’è proprio chi rappresenta il nostro futuro. Iniziativa che non […]

CAMPI BISENZIO – Importante iniziativa per la prevenzione, cura e difesa dell’infanzia. E’ quella organizzata dalla Pubblica Assistenza di Campi per domani, sabato 8 ottobre, presso la Limonaia di Villa Montalvo in collaborazione con Anpas e Comune di Campi Bisenzio. Importante perché al centro dell’iniziativa c’è proprio chi rappresenta il nostro futuro. Iniziativa che non a caso ha come tema “Il neonato al centro. Prevenzione e protezione nei primi anni di vita” e che vede la presenza, grazie al lavoro svolto dal gruppo formazione dell’associazione, di esperti sul tema oltre alla testimonianza diretta dell’esperienza vissuta da parte di una mamma. Nell’immagine che pubblichiamo il programma completo della giornata che prenderà il via alle 9.30 con il saluto del presidente della Pubblica Assistenza di Campi, Settimo Lipani.