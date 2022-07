Il nido d’infanzia privato il Cappell’ajo Matto non riaprirà: bambini trasferiti

SESTO FIORENTINO – Il nido d’infanzia privato “Cappell’ajo Matto” a settembre non riaprirà. La decisione è stata comunicata dalla Cooperativa Di Vittorio nelle scorse settimane alle famiglie e all’Amministrazione comunale che si è immediatamente attivata per ricollocare i dieci bambini iscritti presso i nidi comunali. “Abbiamo preso questa decisione, per noi tanto dolorosa quanto inevitabile, […]

SESTO FIORENTINO – Il nido d’infanzia privato “Cappell’ajo Matto” a settembre non riaprirà. La decisione è stata comunicata dalla Cooperativa Di Vittorio nelle scorse settimane alle famiglie e all’Amministrazione comunale che si è immediatamente attivata per ricollocare i dieci bambini iscritti presso i nidi comunali.

“Abbiamo preso questa decisione, per noi tanto dolorosa quanto inevitabile, dopo che per due esercizi la struttura ha registrato perdite economiche fortissime – spiega la presidente della Cooperativa Di Vittorio Melina Ricci – Quando nel 2019 abbiamo deciso di acquisire la gestione del Cappell’ajo Matto di Sesto Fiorentino dalla società La Clessidra siamo stati mossi dalla volontà di portare un contributo per la salvaguardia di un servizio già in difficoltà ma che faceva parte della storia del territorio; abbiamo fatto investimenti economici importanti, salvaguardato tutti i posti di lavoro e mantenuto quello che era il modello organizzativo, che ne rappresentava un elemento di forza, ma che al contempo era particolarmente impegnativo perché flessibile e personalizzato alle esigenze dei singoli utenti. Le grandi dimensioni del nido, i contributi economici alle famiglie, l’impennata di costi connessi al Covid sono diventati fattori che hanno appesantito enormemente la gestione. Di sicuro non ci siamo tirati indietro, provando in tutte le maniere a mantenere in vita quell’esperienza, aprendoci al territorio e cercando di raccontare la nostra offerta educativa. Siamo dispiaciuti per il disagio causato alle famiglie che ci avevano dato fiducia e siamo lieti della riuscita della ricollocazione di tutti i bambini”.

“Con molto dispiacere abbiamo dovuto prendere atto della decisione della cooperativa, insieme alla quale ci siamo confrontati a lungo per scongiurare questa eventualità, offrendo tutto il supporto possibile per ampliare l’utenza anche ai bambini dei comuni limitrofi – spiega l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Non appena ricevuta la comunicazione, i nostri uffici hanno provveduto a ricollocare i dieci bambini iscritti presso i nidi comunali, riuscendo, grazie a un lavoro che ha coinvolto anche le famiglie, a garantire a tutti un posto per settembre. Il Cappell’ajo Matto è una realtà privata, ma nei tanti anni di attività è diventata una vera e propria istituzione per il quartiere del Neto e per la nostra città. Insieme alla cooperativa, fino al 2023 comunque assegnataria dell’immobile, avvieremo subito una riflessione sull’immediato futuro di questo spazio che, sia pure con modalità diverse, nei prossimi anni dovrà rimanere un punto di riferimento per l’infanzia, i minori e le famiglie”.