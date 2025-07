Il nido “Tom e Jerry” è diventato maggiorenne: in via Buonarroti la festa per i 18 anni dell’asilo

CAMPI BISENZIO – L’asilo nido “Tom e Jerry” è diventato maggiorenne. Sono passati infatti diciotto anni dal 7 luglio 2007 quando aprì per la prima volta le sue porte in via Buonarroti, nel centro di Campi Bisenzio. Un’intuizione che si è rivelata vincente quella di Giovanna D’Agostino e del marito Diego Carnovale, che si rimboccarono […]

CAMPI BISENZIO – L’asilo nido “Tom e Jerry” è diventato maggiorenne. Sono passati infatti diciotto anni dal 7 luglio 2007 quando aprì per la prima volta le sue porte in via Buonarroti, nel centro di Campi Bisenzio. Un’intuizione che si è rivelata vincente quella di Giovanna D’Agostino e del marito Diego Carnovale, che si rimboccarono le maniche e che da allora hanno accolto sempre tantissimi bambini. L’ambiente ideale, il giardino, tanti giochi e un clima familiare che in questi diciotto anni hanno fatto del nido “Tom e Jerry” una delle strutture – private – più accoglienti e confortevoli sul territorio comunale. Lo racconta e lo testimonia la stessa Giovanna mentre ci fa vedere i locali. All’esterno, invece, i circa trenta bambini che oggi usufruiscono dei vari servizi, compresa la mensa interna, svolgono le consuete attività quotidiane “circondati” da tre delle quattro educatrici che qui lavorano: Chiara, Elena ed Emma.

Un “compleanno” che oggi hanno festeggiato tutti insieme, oltre a ricevere la visita del vice-sindaco e assessore all’istruzione Federica Petti: “Un onore – scrive su Facebook – essere passata alla festa dei 18 anni del nido “Tom e Jerry”, un traguardo importante, come lo sono i servizi 0-3. Un grande grazie da tutto il Comune di Campi Bisenzio”. I bambini, infatti, che vengono accolti, arrivano dal nostro Comune come dal resto della Città metropolitana, tutti da 6 a 36 mesi: fra settembre e ottobre si svolge l’inserimento, nel mese di novembre il via ai vari progetti. Con un’eccezione, purtroppo: il novembre di due anni fa quando anche il nido di via Buonarroti fu invaso da oltre un metro di acqua e fango a causa dell’alluvione. Ma, come canta Ligabue, “Niente paura”: “Abbiamo dovuto rifare tutto…”, racconta Giovanna. I bambini furono ospitati provvisoriamente a Capalle presso il Sacro Cuore e, dopo diversi mesi di inevitabile chiusura, il nido “Tom e Jerry” ha riaperto le sue porte più bello e accogliente di prima. Fino a diventare maggiorenne.