Il nostro futuro passa anche dal modo corretto di bere un bicchiere d’acqua: la collaborazione fra Oceana e “Festa dello sport” nasce così

SESTO FIORENTINO – Quale è la cosa più importante per fare sport? Che sia un’attività agonistica o amatoriale, alla base di ogni sportivo deve esserci una corretta idratazione, prima, durante e dopo l’allenamento. Per questo domenica 18 settembre in occasione di ProSport, la festa dello sport di Campi Bisenzio, verrà installato il Blu Point-Oceana, dove […]

SESTO FIORENTINO – Quale è la cosa più importante per fare sport? Che sia un’attività agonistica o amatoriale, alla base di ogni sportivo deve esserci una corretta idratazione, prima, durante e dopo l’allenamento. Per questo domenica 18 settembre in occasione di ProSport, la festa dello sport di Campi Bisenzio, verrà installato il Blu Point-Oceana, dove grandi e piccoli potranno bere gratuitamente un buon bicchiere d’acqua. Questa iniziativa, offerta da Oceana, ha l’obiettivo infatti di unire tre grandi temi sempre più al centro del dibattito pubblico quotidiano: acqua, sport e ambiente. Infatti, oltre a reidratare correttamente i piccoli sportivi e i loro accompagnatori durante tutta la manifestazione, il Blu Point-Oceana permetterà di abbattere il consumo della plastica e l’eventuale sua dispersione nell’ambiente. “La partnership ProSport-Oceana è nata grazie alla spontanea condivisione dei valori descritti e dell’attenzione verso il territorio”, come sottolinea Emanuele Di Bello, CEO di Oceana srl (nella foto), che aggiunge: “Siamo entusiasti di contribuire alla buona riuscita di questo evento. Come Oceana, il nostro intento è quello di migliorare la vita delle persone, rispettando il pianeta. Per un futuro migliore”.