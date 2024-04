Il nuovo ponte sul Bisenzio e la viabilità: giovedì 11 incontro in Salablu

“Ma perché è così alto? Come faremo a salirci? Riusciranno a scambiarsi due autobus? Quando sarà collegato a via Arte della Paglia? A cosa serve?”: queste alcune delle domande che i cittadini si pongono sul nuovo ponte sul Bisenzio, “ormai diventato realtà”, come spiega l’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale. “L’amministrazione comunale ritiene quindi utile fare […]

“Ma perché è così alto? Come faremo a salirci? Riusciranno a scambiarsi due autobus? Quando sarà collegato a via Arte della Paglia? A cosa serve?”: queste alcune delle domande che i cittadini si pongono sul nuovo ponte sul Bisenzio, “ormai diventato realtà”, come spiega l’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale. “L’amministrazione comunale ritiene quindi utile fare un nuovo passaggio, dopo le assemblee pubbliche dei mesi passati, per dare ai cittadini informazioni e aggiornamenti sui lavori in corso e per comunicare le importanti novità sulle prospettive per i prossimi anni”. L’appuntamento è per domani, giovedì 11 aprile, alle 21 in Salablu.