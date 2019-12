Il nuovo ponte sulla Mezzana Perfetti Ricasoli visto… con il drone

CAMPI BISENZIO – Lo abbiamo visto nelle fotografie e lo abbiamo “letto” nelle varie dichiarazioni. Ora lo possiamo vedere anche in un video, alto, grazie al drone utilizzato da Florence Tv. Si tratta del nuovo ponte della Mezzana Perfetti Ricasoli, il cosiddetto “scavalco” dell’Autostrada A1, inaugurato pochi giorni prima di Natale. Per il ponte Autostrade ha investito circa 6 milioni e 400.000 euro. la Città Metropolitana è stata la committente dell’opera, ha fatto la gara d’appalto e ha seguito i lavori e il collaudo. Con il precedente appalto è stato realizzato il tratto di strada su rilevato dalla rotonda di via Parri, nel Comune di Sesto Fiorentino. fino all’autostrada e il tratto di strada su rilevato dalla rotonda di via Allende nel Comune di Campi Bisenzio fino all’Autostrada, con una spesa complessiva pari a 5.500.000 euro (finanziati da Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Calenzano). Con il presente appalto sono stati collegati i due tratti di strada con l’opera di scavalco autostradale. Dunque la spesa complessiva è stata di 11.900.000 euro. Il tratto di strada che viene aperto al transito veicolare ha una lunghezza di circa 1,5 chilometri e costituisce il tratto mancante per scavalcare l’Autostrada A1 che collega i Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.