“Il passato è presente”: “La Signa che vorrei” indice un concorso letterario dedicato a Beppe Bonardi

SIGNA – Un concorso letterario nel nome di Beppe Bonardi. E’ quello indetto da “La Signa che vorrei”, associazione che di recente si è costituita ufficialmente e “dedita – si legge in una nota – a svolgere attività di promozione sul territorio mediante attività culturali e sociali in ogni sua forma e che opera per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi”. Da qui la prima edizione del concorso letterario. “Abbiamo raccolto il suo insegnamento, – spiegano – Beppe era solito dire “Il nostro motto? Operare con gioia insieme agli altri” e questo è quello che vorremo continuare a fare. Bonardi ha donato anima e cuore alla comunità e al territorio e noi non possiamo che dirgli grazie”. Il concorso letterario dal tema “Il passato è presente”, interamente gratuito, è aperto a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. I testi dovranno essere inviati entro e non oltre le 17 del 30 aprile. Per le modalità di partecipazione il bando è disponibile sui canali social Facebook, Instagram e gruppo WhatsApp oppure è possibile richiederlo scrivendo all’indirizzo e-mail associazionelasignachevorrei@gmail.com.