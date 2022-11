Il piccolo Giovanni ma anche le famiglie più bisognose del territorio: la solidarietà ha il colore giallo di Banda Albereta

CAMPI BISENZIO – Quando si parla di solidarietà a Campi Bisenzio, il “collegamento” con il colore giallo di Banda Albereta viene subito spontaneo. Lo hanno dimostrato le tante iniziative organizzate in questi dieci anni di attività. Lo dimostrano i nuovi progetti che l’associazione sta portando avanti con la passione che da sempre contraddistingue i suoi volontari. E che si sono sempre messi all’opera – ma soprattutto al servizio – per tentare di dare una mano in situazioni che purtroppo riguardano dei bambini. Così, dopo la “piccola Jo” (che proprio oggi, 16 novembre, dovrà sottoporsi a un nuovo, delicato intervento chirurgico in America) e Kevin, solo per citare gli ultimi due, adesso è la volta di Giovanni.

“Abbiamo preso a cuore la storia del piccolo Giovanni, un bimbo di 5 anni nato a Cittadella, in provincia di Padova, – spiegano sulla loro pagina Facebook – affetto da Emimelia tibiale completa e che necessita di varie operazioni da affrontare in America. Abbiamo già fatto un bonifico da 1.000 euro e altre iniziative ci aspettano nel corso di questi primi mesi invernali. Ci sono poi persone che ci sostengono e che quando è il giorno del loro compleanno non chiedono regali per loro ma per sostenere chi più ne ha bisogno, come una di queste che altre volte ha sostenuto i nostri progetti: anche lui ha deciso di aiutare Giovanni e il giorno del suo compleanno ha portato in dote ben 1.800 euro che contribuiranno alle tante spese ospedaliere che la famiglia del bambino dovrà sostenere. Siamo sempre più convinti che possa esistere un mondo migliore di questo e gesti così belli confermano ancora di più il nostro pensiero”.

Non a caso, sabato prossimo, 19 novembre, proprio a favore di Giovanni è in programma un nuovo evento di Banda Albereta (sold out da tempo) questa volta in programma presso l’Oratorio Don Bosco della parrocchia di San Lorenzo: “Da parte nostra un sentito ringraziamento a chi ci sarà e soprattutto a don Ivo che ci ha aperto le porte e dato la possibilità di esserci ancora una volta…”. Ma non è finita qui perché l’associazione ha già organizzato due raccolte per il periodo natalizio (qui di seguito trovate le locandine con tutte le informazioni necessarie per partecipare): una sempre a sostegno del piccolo di Padova e l’altra a favore delle famiglie più bisognose del nostro territorio. Insomma, altre due tessere che contribuiscono a formare un mosaico davvero bello, fatto di solidarietà ma soprattutto di tanti gesti concreti. “Aiutateci a sostenere questi due importanti progetti, ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre a sostegno di chi è meno fortunato di noi”.