Il “Piedibus” arriva a Lastra a Signa, approvata all’unanimità la mozione di Milanesi (Socialisti e Indipendenti)

LASTRA A SIGNA – Una mozione per istituire, in via sperimentale, entro l’anno scolastico 2021/2022 il servizio “Piedibus” per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa. E’ quella presentata da Pietro Milanesi (Socialisti e indipendenti Lastra a Signa) con cui “invita il sindaco e la giunta a elaborare il progetto appunto del “Piedibus”, presente anche nel programma di mandato, in accordo con la Polizia municipale, l’Istituto comprensivo, il Comitato dei genitori e le associazioni locali, tenendo conto delle particolarità urbanistiche e infrastrutturali delle varie scuole su cui estendere il progetto in modo da poter portare una proposta possibile nei tempi possibili”.

“In rappresentanza dei Socialisti e Indipendenti Lastra a Signa ho presentato una mozione, discussa nell’ultimo consiglio comunale, – spiega Milanesi – in sede di discussione il Partito Democratico ha chiesto di emendare il dispositivo finale della mozione, in particolare il punto “che il Progetto del “Piedibus” è presente anche nel programma di mandato del sindaco Angela Bagni. Ho accettato l’emendamento e questo ha permesso l’approvazione della mozione all’unanimità. L’approvazione di questo atto garantisce che il progetto “Piedibus” non resterà, come spesso accade, nelle intenzioni ma, sarà istituzionalizzato nei modi e tempi possibili anche legati alla pandemia da Covid-19″.