Il “pittoeta” campigiano Julius Camilletti premiato come personaggio dell’anno

CAMPI BISENZIO – “Premio Toscana Tv – Incontri con l’arte”: lo ha ricevuto nei giorni scorsi, presso il Gran Caffè San Marco a Firenze, il “pittoeta” campigiano Julius Camilletti, detto JulCam, proclamato “Personaggio dell’anno per meriti pittorici, poetici e teatrali” e premiato da Fabrizio Borghini. “Ringrazio Toscana Tv per questo premio e tutti coloro che hanno riconosciuto nel mio lavoro il “personaggio” che rappresento, – ha detto – un impegno costante e l’amore per qualsiasi forma di arte mi ha portato a oggi e a questo premio. Sono consapevole che la strada è ancora lunga e che ho molto da imparare ma donare agli altri qualcosa di me e del mio mondo mi fa star bene. L’affetto delle persone che mi seguono, sia in campo teatrale che pittorico, mi riempiono il cuore. Riuscire a suscitare in coloro che mi ascoltano una risata e/o un momento di riflessione profonda mi conferma che ciò che sto facendo è “cosa buona. JulCam c’è, Campi pure”.