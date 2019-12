“Il Pluto” adattato da Calonaci a gennaio al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – La stagione teatrale del Teatro delle Arti, riprende a gennaio, il 10 alle 21, con “Il Pluto” di Alessandro Calonaci, mentre il 12 gennaio alle 15.15 torna l’appuntamento per i bambini con “Cappuccetto rosso-Fiabe jazz”.

“Il Pluto” di Aristofane adattamento e direzione Alessandro Calonaci, vede in scena: Alessandro Calonaci, Sauro Artini, Mery Nacci, Dania Nassini, Matteo Cairoli, Cristina Poli, Sonia Fiaschi, Elena Palloni. La storia.Testo irriverente in cui già 2400 anni fa si cercava di mettere l’accento su come l’iniqua distribuzione delle ricchezze tra gli uomini fosse, esattamente come oggi, il principale movente delle azioni umane. Il testo è di impressionante attualità: è eccezionale l’ironia con cui Aristofane dipinge un contesto in cui sempre di più chi possiede beni materiali in grande quantità e non per proprio merito, si ritrovi a dettare legge su chi è invece costretto a faticare per ottenere ciò di cui vivere. Alessandro Calonaci per dare più pregnanza all’opera, ha riadattando il testo in chiave molto comica e divertente ancorandolo alla civiltà degli Etruschi che affonda le sue radici anche nella nostra Toscana.

Per le festività natalizie prosegue la programmazione cinematografica al Cinema delle Arti con “Il Primo Natale (25 e 26 dicembre) , Forze II-Il segreto di Arendelle il 25 e 26 dicembre e “Pinocchio” 827, 28, 29, 30 dicembre).