Il Porto delle storie a “Stuzzicando” per parlare di libri e giovani

CAMPI BISENZIO – Oltre 50 persone, fra grandi e piccoli, hanno partecipato all’incontro di “Stuzzicando” di sabato pomeriggio dedicato a “Il Porto delle storie” presso la sede della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Il Porto delle Storie ovvero la bella realtà della cooperativa sociale Macramè, vera e propria scuola di scrittura per adolescenti inserita in un circolo, un luogo dove inventare e scrivere al sicuro e pubblicare libri. Per quattro pomeriggi la settimana, i tavoli del Porto delle Storie si trasformano in piani di lavoro per giovani scrittori. Un “porto” sicuro dove i ragazzi intraprendono un vero e proprio viaggio alla scoperta del potere della parola scritta. Tutti ragazzi fra gli 11 e i 16 anni, che magari stanno vivendo un momento delicato della loro vita e così possono sentirsi protagonisti.