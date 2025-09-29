Il pratese Francesco Visintin campione d’Italia di fotografia subacquea a squadre. Con lui anche il lastrigiano Stefano Cerbai

PRATO – C’è anche un pratese sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano Fipsas per società di fotografia subacquea, disputato nelle acque di Otranto. Si tratta di Francesco Visintin, che in coppia con il lastrigiano Stefano Cerbai ha conquistato la medaglia d’oro, regalando al Centro Sub Alto Tirreno di Marina di Massa il titolo nazionale a squadre. Il club toscano ha festeggiato così un trionfo storico con un doppio podio, grazie anche all’argento ottenuto dalla seconda squadra composta da Corinna Smorti e Paolo Bausani. Al terzo posto il Tirreno sub di Roma (Apuleo- Reali). A completare il bottino, Smorti ha conquistato anche la medaglia di bronzo nel campionato individuale reflex, confermando l’altissimo livello della società. Per Visintin-Cerbai del Centro Sub Alto Tirreno si tratta del quarto titolo consecutivo (2022, 2023, 2024 e 2025), un primato che lo consacra come realtà di riferimento della fotografia subacquea italiana. “Questo nuovo successo ci riempie di soddisfazione, – commenta Paolo Scalfo, presidente della società Centro Sub Alto Tirreno – il doppio podio e le medaglie individuali dimostrano la qualità e la continuità del lavoro dei nostri atleti, che portano la fotografia subacquea italiana ai vertici”. Un successo che ha un sapore speciale per la città di Prato, rappresentata con orgoglio da Francesco Visintin, (già campione italiano individuale nel 2010 e per società nel 2011 e argento europeo nel 2106) protagonista assoluto del campionato e ormai nome di riferimento della fotografia subacquea tricolore.