Il Prato gioca a Sesto contro il Carpi e due ultras lanieri cercano lo scontro con la tifoseria ospite: Daspo da 3 e 8 anni

CAMPI BISENZIO – Il pomeriggio dello scorso 6 ottobre, al termine dell’incontro di calcio Prato-Carpi, valido per il campionato di calcio di serie D, disputato allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, mentre la tifoseria ospite stava uscendo dall’impianto, due tifosi pratesi si sono avvicinati con modi aggressivi e offensivi, inveendo nei confronti di un gruppetto di circa 25 ultras del Carpi, cercando in ogni modo il contatto fisico. La Polizia si è schierata subito fra le due opposte fazioni, impedendone il contatto e identificando i responsabili: si tratta di due uomini, rispettivamente di 56 e 57 anni, entrambi residenti a Prato.

Nei loro confronti il Questore di Firenze ha emesso un Daspo, elaborato dalla Divisione Polizia Anticrimine, rispettivamente della durata di 3 e 8 anni. “Per la loro condotta – si legge nei provvedimenti – è stato ritenuto che entrambi siano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, in occasione o a causa di manifestazioni sportive e che la loro presenza, anche come spettatori, nei luoghi dove si svolgono tali eventi, possa turbare il regolare svolgimento delle gare”. Nell’occasione il 57enne, già noto alle Forze di Polizia e già destinatario in passato di analoghi provvedimenti Daspo, ha anche inveito contro gli agenti, scalciando, strattonandoli e minacciandoli. Per tali motivi è stato denunciato anche per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento della durata di 8 anni con prescrizioni.