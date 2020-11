Il Prefetto consegna le onorificenze a Salvadeo della El.En, a Casini dei Vigili del Fuoco e al viceprefetto Becherucci

CALENZANO – Il Prefetto Laura Lega ha consegnato oggi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze – nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid – tre onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), ultimo gesto verso una città ricca non solo di arte e di bellezze ma anche con una forte cultura solidale.

I tre nuovi insigniti sono l’Ing. Paolo Salvadeo, direttore della El.En di Calenzano., l’Ispettore dei Vigili del Fuoco Roberto Casini, entrambi nominati Cavalieri e a Bruna Becherucci, Viceprefetto presso la Prefettura di Firenze, che ha ricevuto il titolo di Ufficiale della Repubblica.

Novarese di nascita e fiorentino di adozione, dopo una carriera che lo ha portato in diversi Paesi, l’Ing. Paolo Salvadeo è dal 2017 Direttore Generale della multinazionale El.En., che ha sede a Calenzano, specializzata nella progettazione e produzione di laser per l’industria, la medicina e il restauro conservativo del patrimonio artistico e culturale. Oltre ad operare per la scienza, l’Ing. Salvadeo da anni è impegnato a migliorare l’assistenza sanitaria per le persone fragili e svantaggiate in tutto il mondo, mettendo a disposizione gratuitamente strumentazioni di avanguardia a strutture indigenti, nonché ad offrire sofisticate tecnologie per il restauro di opere d’arte di inestimabile valore da tramandare alle future generazioni.

L’Ispettore Roberto Casini è entrato nei Vigili del Fuoco nel 1985 ed è oggi funzionario presso la Direzione Regionale, con alle spalle missioni in emergenza e interventi di rilievo, tra i quali l’incendio della Moby Prince nel 1991, l’attentato di via dei Gerogofili del ’93, i terremoti del’97 in Umbra e nelle Marche, quello dell’Aquila nel 2009, il naufragio della Costa Concordia nel 2012. Ad una professionalità straordinaria l’Ispettore Casini affianca un alto senso di abnegazione e passione verso un lavoro che, per sua stessa ammissione, ha la fortuna di svolgere.

Il terzo riconoscimento è stato conferito al Viceprefetto Bruna Becherucci, che oltre a eccellenti capacità professionali, ha sempre dimostrato, nei molteplici, complessi incarichi affidatile nell’arco della carriera, una lodevolissima dedizione al lavoro e spiccate doti manageriali, che le hanno permesso di conseguire solidi e rilevanti risultati.

Alla consegna era presente il Vice Sindaco del Comune di Firenze, Alessia Bettini, nonché il Presidente del Consiglio di amministrazione della El.En., Cavaliere del Lavoro Gabriele Clementi. Per evitare la compresenza di un numero elevato di persone, in osservanza delle norme contro la diffusione dell’epidemia da Covid-19, non è stato possibile consegnare i riconoscimenti a tutti gli insigniti. Seguiranno pertanto altri momenti di conferimento delle onorificenze alle persone nominate.