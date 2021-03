Il Prefetto di Firenze in visita al Comune di Campi

CAMPI BISENZIO – Il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, si è recata oggi in visita al Comune di Campi Bisenzio, dove ha incontrato il sindaco Emiliano Fossi; ad accoglierla una delegazione costituita anche dal vice-sindaco Giovanni Di Fede, dall’assessore alla sicurezza Riccardo Nucciotti, dal segretario generale, Grazia Razzino, e dal comandante della Polizia municipale, Francesco Frutti.

Numerosi gli argomenti affrontati “in un colloquio – spiegano dal Comune – molto proficuo”. Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, il sindaco Fossi ha fornito “un dettagliato report sulle attività della Polizia municipale nel 2020. Il nuovo servizio di Polizia di prossimità, il contrasto alla microcriminalità e al degrado e la lotta all’abbandono rifiuti sono tra i principali punti di un servizio che ha fatto dell’ascolto del cittadino il suo tratto caratteristico”. Il Prefetto, inoltre, ha voluto essere aggiornato sull’emergenza Covid e su come l’amministrazione comunale campigiana stia lavorando in termini di controlli, coordinamento con Asl e Alia e risoluzione di problematiche indirettamente correlate all’emergenza pandemica. A riguardo, il sindaco e l’assessore Nucciotti “hanno voluto sottolineare il grande lavoro della Polizia municipale, ringraziando anche le associazioni di volontariato e tutto il personale che ha permesso di affrontare in modo lucido ed efficiente la situazione dell’ultimo anno”. Il Prefetto Guidi ha infine mostrato grande interesse per il tessuto produttivo locale, “complimentandosi per la vocazione produttiva del territorio e la virtuosa sinergia tra istituzioni e realtà imprenditoriali. Per concludere l’incontro, il sindaco e il Prefetto hanno visitato la Giusto Manetti Battiloro, storica azienda campigiana che dal 1500 produce e lavora manufatti in oro celebri in tutto il mondo, come la celebre “palla” che svetta sulla cupola del Duomo di Firenze”.