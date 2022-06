Il Premio Luzi “spegne” 29 candeline a Villa Castelletti. Tutti i nomi dei premiati

SIGNA – Il Premio Luzi “fa ventinove” e celebra l’appuntamento conclusivo della rassegna dedicata alle scuole signesi a Villa Castelletti, riprendendo così una tradizione che negli ultimi due anni si era gioco forza interrotta. Presenti numerose autorità fra cui il sindaco Giampiero Fossi e il Tenente Colonnello dei Carabinieri, Renato Saitta. “Una grandissima soddisfazione poter riprendere la tradizione della cerimonia dedicata alla figura di Mario Luzi cui siamo molto legati, – ha commentato il sindaco – una sala gremita di genitori, ragazzi e cittadini che con gioia tornano a vivere insieme momenti di divertimento e di cultura”.

Diciotto i vincitori premiati con medaglia realizzata appositamente per l’occasione. Per la sezione “Racconto – Scuola Primaria” vince il terzo premio Thomas La Rosa con “Il bambino del casinò”, il secondo premio Vittoria Guarducci con “Mistero in laguna” e il primo premio Sara Fontani con “Il finto bullo”. Per la sezione “Racconto – Scuola Secondaria” vincono il terzo premio ex-aequo Niccolò Scalini con “Pur di non fare i compiti” ed Eleonora Guglielmi con “Il quadro”, il secondo premio Anna Mazzoni con “Una notte da incubo” e il primo premio Giulia Batelli con “La gioia”. Per la sezione speciale Fumetto “The Mask. Metodi di sopravvivenza al tempo del Covid” – Scuola Primaria vincono il terzo premio Alice Dalessandro, Amine Ben Aouja, Elisa Hyra e Vittoria Dini, il secondo premio Olimpia Asquino, Marianna Shehaj e Daniele Veltro, il primo premio Angelo Cercel, Noa Ceccarelli e Sara Dragotta. Per la sezione speciale Fumetto “The Mask. Metodi di sopravvivenza al tempo del Covid” – Scuola Secondaria vincono il terzo premio Agata Pulli, Giulia Puddu e Francesco Masi, il secondo premio Anna Tognazzi, Alice Uccellieri e Daba Ndiaye, il primo premio Alice Ugolini, Filippo Marretti ed Enes Sheu.

Per la sezione speciale di poesia in ricordo di Tommaso Maranghi, riservata agli studenti dell’Istituto Superiore di Secondo Grado “Anna Maria Enriques Agnoletti” di Campi Bisenzio, vince il terzo premio Francesco Toni con “Perdita”, il secondo premio Susanna Gambone con “Primavera di guerra” e il primo premio Elisa Ghelardini con “La notte”. Per la sezione “Poesia autografa – Scuola Primaria” vince il terzo premio Alice Dalessandro con “La guerra”, il secondo premio Lorenzo Musumeci con “Guariscono le cicatrici” e il primo premio Raffaele Susini con “Il ragno”. Per la sezione “Poesia autografa – Scuola Secondaria” vince il terzo premio Corinne Meli con “La musica”, il secondo premio Tania Iannotta con “La guerra” e il primo premio Chiara Pardo con “Riflesso di un libro”. Ad accompagnare la cerimonia l’intrattenimento musicale dell’associazione Tutti per Uno.