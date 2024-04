Il Premio Sangiorgino è alla sua undicesima edizione: sabato 13 la consegna dei riconoscimenti a Prato

PRATO – A Prato è di nuovo tempo di “Premio Sangiorgino”, arrivato quest’anno alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 15.15 presso la la sede della Provincia, Palazzo Banci Buonamici, occasione in cui saranno assegnati i riconoscimenti che fin dal primo anno, nel 2008, intendono premiare associazioni, enti, scuole, aziende e […]

PRATO – A Prato è di nuovo tempo di “Premio Sangiorgino”, arrivato quest’anno alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle 15.15 presso la la sede della Provincia, Palazzo Banci Buonamici, occasione in cui saranno assegnati i riconoscimenti che fin dal primo anno, nel 2008, intendono premiare associazioni, enti, scuole, aziende e persone che si siano distinte in diversi ambiti: nel sociale, nella protezione civile, nell’arte, nello sport e nella musica. Ovvero a chi dedica la propria vita al bene comune impegnandosi con il lavoro o con particolari atti di coraggio. “Il riconoscimento – spiegano dal Centro culturale I Ragazzi di San Giorgio, guidato da Fabio Romanelli – si propone anche lo scopo di contribuire alla diffusione di una cultura di solidarietà fra i popoli e di promuovere modelli di fratellanza e convivenza pacifica”. Ai premiati andrà una targa che riproduce il logo del Centro, ovvero San Giorgio che uccide un drago, con la scritta Premio Sangiorgino e un attestato di benemerenza e la stampa della motivazione del riconoscimento. Il premio si articola ogni anno in quattro categorie: sociale, umanitario, culturale e sportivo e i candidati possono essere segnalati al consiglio dell’associazione da chiunque lo desideri (nelle foto in basso alcune immagini delle passate edizioni): un’apposita commissione nominata dalla stessa associazione vaglierà le candidature e designerà i vincitori.

Il Centro culturale I Ragazzi di San Giorgio APS, ente del terzo settore, è nato infatti grazie alla spinta iniziale di alcuni amici e dalla partecipazione dei “ragazzi” di San Giorgio a Colonica. “Nel febbraio 2008 abbiamo gettato le basi come associazione, l’idea però era nata nel 2005 con la fondazione del “Consiglio dei Ragazzi”, che è rimasto attivo per anni. La musica ha fatto scuramente da traino per i soci, con la formazione di un gruppo musicale fatto da giovani e… diversamente giovani. Quindi è stata la volta di incontri su vari temi: fotografia, cucina, sport, arte, sociale, scuola e così via dicendo. Fin dalla sua fondazione il Centro culturale ha perseguito i dettami della valorizzazione della persona sia come socio che non, cercando di far evidenziare sempre il meglio dell’essere umano”.

Oggi il Centro culturale I Ragazzi di San Giorgio è tornata al suo vecchio “splendore”: “La nostra intenzione è quella di offrire a tutti indistintamente un punto di aggregazione culturale, sociale, musicale e sportivo e per questo stiamo impostando un programma variegato di laboratori di musica, fotografia, storia dell’arte, storia locale e tanto altro ancora, mentre la sezione turistica organizzerà gite, così come in passato, nonché la consegna dei “Sangiorgini”….”.

L’elenco dei premiati