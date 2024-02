Il premio “Santo Stefano” alla Pecci Filati, Gandola: “Motivo di orgoglio per Campi Bisenzio”

PRATO – “Grande orgoglio”. Con queste parole si è espresso Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio commentando la consegna, avvenuta stamani alla Camera di Commercio di Prato, del prestigioso premio “Santo Stefano” all’azienda Pecci Filati. “Si tratta di una storica azienda manifatturiera di Campi Bisenzio, – aggiunge il capogruppo – da tempo al servizio della moda contemporanea, capace di dare vita a filati che sono espressione della più moderna concezione del tessile internazionale. Peraltro un’azienda che è stata duramente colpita dall’alluvione e che si è subito rimessa in moto, con grande spirito di sacrificio. Per questo non posso che provare grande orgoglio oggi per il prestigioso conferimento che è stato consegnato. Un’occasione, questa, che dovrebbe sollecitare l’amministrazione comunale ad accorgersi che Campi Bisenzio e la moda sono un connubio inscindibile da sempre per la città. Un patrimonio che non può più essere ignorato e che, al contrario, va valorizzato e raccontato, con iniziative specifiche, progetti, e un vero e proprio incubatore per i designer e gli imprenditori in erba desiderosi di intraprendere un’attività imprenditoriale nel campo del fashion e dell’artigianato di settore”.