Il Premio Ubu alla regia Massimiliano Civica al Teatrodante Carlo Monni con “Capitolo due” di Neil Simon

CAMPI BISENZIO – Sarà lo spettacolo “Capitolo due” di Neil Simon, con la regia di Massimiliano Civica, Premio Ubu alla regia, e una produzione del Teatro Metastasio di Prato, ad andare in scena oggi, venerdì 13 marzo, alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Scritto dopo la morte della moglie, “Capitolo due” segna per Neil Simon un passaggio profondamente personale: per la prima volta il drammaturgo trasforma in materia teatrale una dolorosa esperienza autobiografica. Ne nasce una commedia capace di alternare leggerezza e commozione, nella quale i personaggi si muovono tra situazioni buffe e dialoghi brillanti che contrastano, in modo sorprendente, con la malinconia e la solitudine che li attraversano.

Lo spettacolo con Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino e Francesco Rotelli ha le scene di Luca Baldini mentre i costumi di Daniela Salernitano e le luci di Gianni Staropoli: i protagonisti sono George, scrittore di romanzi gialli incapace di superare la morte della moglie, e Jennie, attrice di teatro che ha appena affrontato un divorzio. I due si incontrano grazie a Leo, fratello di George, e Faye, migliore amica di Jennie. Mentre Leo e Faye danno vita a una relazione incerta e imprevedibile, George e Jennie, quasi travolti dall’urgenza di tornare a vivere, decidono di sposarsi dopo appena quindici giorni dal loro primo incontro. Attraverso dialoghi vivaci, situazioni paradossali e un’ironia sempre venata di tenerezza, “Capitolo due” racconta il delicato equilibrio tra il peso del passato e il desiderio di guardare avanti. Una storia che parla di seconde possibilità, della difficoltà di lasciarsi alle spalle il dolore e del coraggio necessario per inaugurare, nonostante tutto, un nuovo capitolo della propria vita. Per informazioni: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.