Il Presidente Giani inaugura un hub vaccinale allo St.Art

CALENZANO – Il presidente della Regione Eugenio Giani ha inaugurato questa mattina il nuovo spazio per le vaccinazioni. La hub vaccinale è stata allestita all’interno dello St.Art di via Garibaldi. Qui ci sono tre linee attive per i vaccini, con una capacità massima di 540 dosi giornaliere, dalle 8 alle 22, sette giorni su sette. Le associazioni di volontariato Anpas, Misericordie e Croce Rossa si occupano insieme all’Associazione Anaziani e alla Vab dell’organizzazione. Erano presenti all’inaugurazione l’assessore regionale Monia Monni, il sindaco di Calenzano Prestini, la presidente della SdS nord ovest Camilla Sanquerin.

“Con l’inaugurazione di questo spazio, si arricchisce il patrimonio di hub che arrivano in Toscana ad essere più di 80 – ha detto il presidente Giani – in questa settimana sono state concentrate le aperture di molte hub e su tutto il territorio regionale oggi ci troviamo ad avere una potenzialità di almeno 35mila vaccini che possono essere distribuiti in media quotidianamente nelle hub. In questi 15 giorni non sarà così perchè ancora il flusso che arriva non ce consente di andare oltre i 27-28mila, ne è consapevole il Generale Figliuolo e per questo ho chiesto, la risposta sarà in giornata, di avere un numero di vaccini in più perchè noi abbiamo corrisposto allo sforzo che è stato chiesto di aprire in modo più capillare le hub. A questo punto per incrementare la campagna di vaccinazione, ci servono le dosi di vaccino. La Toscana ha più del 90% delle dosi consegnate che vengono somministrate”. Il presidente ha detto che in Toscana il totale delle persone che hanno avuto la prima e seconda dose e compatto il ciclo vaccinale sono più di 600mila siamo la quarta regione in Italia. “L’impegno è quello di tutelare i fragili – ha aggiunto il presidente -siamo la seconda e la prima dose per gli over80. Siamo la regione che ha distribuito più di 300mila dosi ai particolarmente fragili”. Il presidente ha ricordato che la vaccinazione è l’unico modo per debellare la pandemia, che “i positivi in un mese sono passati, in Toscana il giovedì da 1640 contagi a 500 e questo è merito delle vaccinazioni”.









Il sindaco ha ricordato che lo spazio allo St.Art è stato messo in piedi in una decina di giorni in collaborazione con le istituzioni sanitarie e la Società della salute e con le associazioni.

“Questo è un grande sforzo delle associazioni – ha detto l’assessore alla protezione civile Monia Monni – ci apprestiamo a fare un salto di qualità nella campagna di vaccinazioni”.