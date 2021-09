Il prossimo futuro della stazione Zambra

SESTO FIORENTINO – Nel prossimo futuro cambierà la stazione della Zambra a Quinto Basso. Secondo l’assessore Diana Kapo “i prossimi anni vedranno grandi trasformazioni in tutta la zona del Polo e della Zambra”.

“Lo spostamento del liceo all’interno del Polo e la realizzazione della tranvia – spiega l’assessore Kapo – trasformeranno profondamente le esigenze di mobilità quotidiana. In questa fase di cambiamento al stazione della Zambra occuperà un ruolo centrale: già oggi è la stazione di arrivo per gli studenti, che proseguono a piedi o con il vecchio bike sharing verso i plessi. Nei prossimi anni, con l’avvio del nuovo bike sharing, per il quale siamo in attesa dell’esito della manifestazione di interesse, l’intersezione con la linea tranviaria e con la rete ciclabile, la Zambra sarà uno snodo fondamentale per la mobilità da e verso il Polo. Anche per questo abbiamo accolto la proposta di inserire un riferimento al Polo nelle denominazione della stazione, un obiettivo di valore non solo simbolico, ma anche programmatico”.