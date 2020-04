Il punto sui contagi a Campi e alla Rsa La Mimosa

CAMPI BISENZIO – Il punto sui contagi a Campi e sulla Rsa La Mimosa. A farlo il sindaco Emiliano Fossi. “A oggi in tutto sono 24 i casi di Covid-19 e 7 le persone che ci hanno lasciato, due proprio oggi, 2 aprile. Alle loro famiglie e ai loro cari vanno le nostre condoglianze. Per quanto riguarda la Rsa La Mimosa, dopo il caso riscontrato, sono stati fatti tamponi a tutti gli ospiti e al personale sanitario ed amministrativo, siamo in attesa dei risultati che arriveranno prossimamente. Dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione ai comportamenti personali e collettivi, abbiamo un nemico duro, ma riusciremo a sconfiggerlo”.