Il riassunto del weekend dei Cavalieri Union: serie A e serie B costrette allo stop da Petrarca e Lions Alto Lazio

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il fine settimana del 2 e 3 novembre non è stato particolarmente fortunato per i colori dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Entrambe le formazioni seniores hanno perso i rispettivi incontri e dovranno rimettersi al lavoro per fare meglio in vista delle prossime sfide. Sabato 2 novembre al Chersoni di Iolo si […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – Il fine settimana del 2 e 3 novembre non è stato particolarmente fortunato per i colori dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto. Entrambe le formazioni seniores hanno perso i rispettivi incontri e dovranno rimettersi al lavoro per fare meglio in vista delle prossime sfide. Sabato 2 novembre al Chersoni di Iolo si è giocato il quarto turno del campionato di serie A girone 1, dove il Rugby Petrarca ha vinto per 29 a 30. Gli uomini allenati da coach Chiesa, nonostante la sconfitta, hanno guadagnato due punti in virtù delle quattro mete segnate e della sconfitta al di sotto del margine di sette punti. Avere mosso la graduatoria è una notizia positiva, ma resta l’amarezza per una vittoria sfumata praticamente all’ottantesimo. Il match ha avuto due volti: nel primo tempo il Petrarca ha dominato le operazioni, portandosi sul 24-0. Poi i Cavalieri Union hanno rialzato la china e nella seconda frazione sono riusciti a girare la partita fino al 29-27 grazie alle mete di Reali, Fondi, Pancini e Facchini. La rimonta è stata interrotta da un piazzato dell’estremo ospite all’ottantesimo, che ha tolto a Puglia e compagni la gioia del primo successo in campionato. Al momento i Cavalieri Union condividono l’ultimo posto in classifica con l’Avezzano. Tre punti più in alto c’è quel Rugby Milano che sabato 16 novembre arriverà a Prato per uno scontro diretto quanto mai importante.

La trasferta della Cadetta a Civita Castellana ha confermato i Lions Alto Lazio come una delle formazioni più attrezzate della categoria. Il team della provincia viterbese ha battuto i Cavalieri Union 42-10 conquistando anche l’intera posta in palio dei 5 punti in classifica. Per gli uomini di Lorenzo Calamai non tutto è da dimenticare. Il gruppo ha risposto bene alle sollecitazioni del big match, soprattutto nel primo tempo, quando il tabellone ha segnato un 14-10 (mete di Ghelardini e Carafa) che faceva presagire una situazione di equilibrio anche nel secondo. Invece la qualità negli spazi allargati dei padroni di casa ha fatto la differenza, ampliando il divario fino al risultato finale. La sconfitta fa parte di un percorso di crescita all’interno di un nuovo campionato, dove i Cavalieri Union sono momentaneamente al sesto posto, con un ottimo bottino di 16 mete realizzate all’attivo. Il quinto turno è previsto per sabato 16 novembre, quando a Siena andrà in scena il confronto con la squadra appena sopra di una posizione nella classifica del girone 4 della serie B