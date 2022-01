Il ricordo del sindaco per la scomparsa di Mario Rosi, allievo di don Milani

CALENZANO – Una pietra miliare, un punto di riferimento, una persona pulita. Sono alcune delle parole usate dal Sindaco Riccardo Prestini nel ricordare Mario Rosi, storico allievo di Don Milani alla scuola popolare di San Donato, da sempre attivo nell’associazione Gruppo Don Lorenzo Milani, oltre che ex-dipendente comunale, conosciuto e amato da tutti.

Questo il ricordo del sindaco:

“Oggi scompare una pietra miliare per Calenzano, una figura conosciuta e amata da tutti sul nostro territorio. Ricordato per essere stato uno storico allievo di Don Lorenzo Milani ai tempi della scuola di San Donato e per il suo costante impegno nell’associazione Gruppo Don Lorenzo Milani.

Ho conosciuto Mario giovanissimo, quando ho iniziato a lavorare in Comune a Calenzano. Per noi giovani impiegati, Mario era un punto di riferimento, riconosciuto da tutti per l’autorevolezza, le competenze e la professionalità, per essere una persona serena, seria e determinata nel portare avanti le sue idee.

Il rapporto con l’Amministrazione è continuato anche dopo il pensionamento, tramite i progetti di recupero scolastico dei giovani in difficoltà, portati avanti dal Gruppo Don Milani in collaborazione con il Comune e con la scuola. Mario, così come gli altri componenti dell’associazione, ha sempre portato alto il messaggio di Don Milani, senza per questo relegarlo alla commemorazione ma sempre attualizzandolo e impegnandosi per la società in cui viveva e in particolare per i giovani.

Era una persona pulita, sempre attenta ai più deboli, ai bisognosi, a chi si trovava in difficoltà. Aveva sempre un pensiero per tutti e fino a pochi mesi fa lo abbiamo visto arrivare in Comune a salutare chi lo aveva conosciuto, sia durante gli anni di lavoro che attraverso la sua attività sociale nel Gruppo Don Milani. È una presenza che mancherà a tutti noi. Le più sentite condoglianza alla moglie Luana e alla famiglia da parte mia e di tutta l’Amministrazione di Calenzano.

Il sindaco Riccardo Prestini”