Il ricordo della Battaglia di Valibona sarà online sui canali social del Comune

CALENZANO – Sarà online la cerimonia per il 77esimo anniversario della battaglia di Valibona. Il 3 gennaio saremo in zona rossa e quindi non sarà possibile organizzare la cerimonia. Alcuni rappresentanti del Comune e dell’ANPI saliranno sulla Calvana per una cerimonia che sarà trasmessa online sui social Calenzano Post. “Purtroppo non sarà possibile celebrare come […]

CALENZANO – Sarà online la cerimonia per il 77esimo anniversario della battaglia di Valibona. Il 3 gennaio saremo in zona rossa e quindi non sarà possibile organizzare la cerimonia. Alcuni rappresentanti del Comune e dell’ANPI saliranno sulla Calvana per una cerimonia che sarà trasmessa online sui social Calenzano Post.

“Purtroppo non sarà possibile celebrare come di consueto l’anniversario della battaglia – ha detto il Sindaco Riccardo Prestini -. Il 3 gennaio infatti i cittadini non possono muoversi, essendo, sia Calenzano che tutto il Paese, in zona rossa. Sarà comunque presente una delegazione con Amministratori e ANPI per deporre la corona e ricordare i tre partigiani morti in battaglia”.

Tutte le celebrazioni dovranno svolgersi con la sola presenza della delegazione istituzionale. Inizieranno dal cimitero di Calenzano, dove è sepolto il partigiano Vladimiro, giustiziano a Valibona al termine della battaglia. Ci si sposterà poi davanti alla caserma dei Carabinieri per un omaggio alla memoria del Maresciallo Alfredo Pierantozzi, morto per mano fascista a margine della battaglia. Sarà infine deposta la corona alla lapide in piazza Vittorio Veneto e poi la delegazione si sposterà a Valibona, per la cerimonia al cippo. Per permettere ai cittadini di assistere alle orazioni istituzionali che si terranno a Valibona, queste saranno registrate e poi trasmesse sui canali FB, Instagram e Telegram Calenzano Post nel tardo pomeriggio.