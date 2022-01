Il ricordo di Alessandro Alimenti nel racconto di Mario Berti

SESTO FIORENTINO – E’ passato quasi un mese dalla scomparsa avvenuta il 17 dicembre scorso, di Alessandro Alimenti, e Mario Berti, vuole ricordarlo. Alimenti, infatti, è sempre stato molto attivo nell’associazione Antichi Mestieri e presente in alcune rievocazioni storiche e come animatore del Carnevale di Sesto Fiorentino. Dopo il militare in qualità di ufficiale farmacista […]

SESTO FIORENTINO – E’ passato quasi un mese dalla scomparsa avvenuta il 17 dicembre scorso, di Alessandro Alimenti, e Mario Berti, vuole ricordarlo. Alimenti, infatti, è sempre stato molto attivo nell’associazione Antichi Mestieri e presente in alcune rievocazioni storiche e come animatore del Carnevale di Sesto Fiorentino. Dopo il militare in qualità di ufficiale farmacista alla caserma di Costa San Giorgio, Alessandro Alimenti entrò in servizio all’Istituto Chimico Farmaceutico di Rifredi. Esperienza questa che lo ha portato poi a passare la vita nella farmacie di Sesto Fiorentino. “Come farmacista era molto popolare – racconta Mario Berti – perché creava dei preparati alla maniera antica, non solo per le persone ma anche per gli animali come i cavalli. Era apprezzato tanto che venivano da lui anche da fuori Sesto. Carattere sempre allegro, sorridente e ottimista è proprio così che lo voglio ricordare insieme agli amici della associazione Antichi Mestieri: come il simpatico frate quando recitò nella Pianella”. Le foto fornite da Mario Berti, mostrano Alimenti con il Presepe nel Palazzo comunale, vestito da frate alla festa del grano e con la maschera sestese di Rimaggiolo a Carnevale.