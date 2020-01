Il ricordo del Subbuteo Club North Florence per Davide Astori

CALENZANO – Il 4 marzo del 2018 la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Non solo nei tifosi della Fiorentina. E oggi avrebbe compiuto 33 anni. C’è sempre tantissimo affetto – e non potrebbe essere diversamente – per il capitano viola, Davide Astori, ricordato con grande emozione dalla sua compagna, Francesca Fioretti, direttamente da Inari, in Lapponia, osservando l’aurora boreale, dove si è recata insieme alla figlia Vittoria. Nella Piana, invece, fra coloro che lo hanno sempre ricordato, anche a pochi giorni dalla sua morte, c’è stato il Subbuteo Club North Florence, con sede a Calenzano in via degli Olmi, che proprio nel marzo del 2018 organizzò un torneo dedicato ad Astori e il cui ricavato venne devoluto all’Ospedale Pediatrico Meyer. Ma non solo. E proprio oggi ha riservato un pensiero sulla propria pagina Facebook, preannunciando fra l’altro il prossimo appuntamento in programma. “Oggi, 7 gennaio, il nostro capitano avrebbe compiuto 33 anni. Il Subbuteo Club North Florence, insieme a tutti i cuori viola e non solo, lo ricorda con immutato affetto, e sarà orgoglioso di celebrarlo insieme alla Cure2Children Fundation nell’evento del “Torneo nazionale Elite Subbuteo” del 5 aprile al quale siete tutti invitati”.

P.F.N.