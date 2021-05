Il rientro di Enzo e Simonetta dall’India… visto con gli occhi di Campi

CAMPI BISENZIO – Il rientro dall’India di Enzo Galli e Simonetta Filippini, e con loro la piccola Mariam, visto… con gli occhi di Campi Bisenzio, il Comune in cui risiedono. Gli occhi sono quelli di Cristiano Biancalani ed Emiliano Fossi, rispettivamente Provveditore della Misericordia e sindaco di Campi, presenti sabato sera a Pisa per testimoniare con la loro presenza la vicinanza alla coppia, bloccata in India ormai da giorni, dove si era recata per l’adozione della bambina, a causa della positività al Covid della moglie. E in supporto, per quanto riguarda l’associazione di volontariato, al servizio verso i rispettivi ospedali dove i tre sono stati visitati e curati, organizzato dalla Cross tramite la Misericordia di Lucca e la Croce Viola di Sesto Fiorentino. Insieme a Biancalani (che era a Pisa anche come rappresentante della Federazione delle Misericordie Toscane), era presente anche Alessio Fontani, presidente della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia, sezione che ha contribuito anche dal punto di vista economico insieme a circolo Mcl Don Renzo Paoli e gruppo podistico. “La Misericordia – dice Biancalani – ha seguito sempre da vicino la vicenda dei nostri concittadini e della piccola che hanno adottato e che fortunatamente sabato sera sono potuti tornare in Italia. Una vicinanza dimostrata fattivamente anche con la “scorta” effettuata fino all’ospedale di Careggi con i mezzi della Misericordia di Campi di Federazione Toscana delle Misericordie. Desidero inoltre ringraziare l’assessore regionale Monia Monni per la fattiva collaborazione in questa operazione di rientro a Firenze”. Non a caso, proprio con la Federazione Biancalani ha condiviso una partecipazione in segno di vicinanza alla coppia di cittadini campigiani, a ulteriore conferma di un’importante sinergia fra le due realtà. “Da parte mia – ha detto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – posso solo esprimere una grande gioia per la positiva soluzione di una vicenda che iniziava a preoccuparci. Devo ringraziare le famiglie di Enzo e Simonetta, l’avvocato Rondelli e tutti coloro che hanno contribuito dal punto di vista economico. Un grande grazie va inoltre alle istituzioni che hanno collaborato fra loro in modo esemplare, la Farnesina, l’ambasciatore in India, una persona eccezionale, la Regione, con il presidente Giani e l’assessore Monni, il sindaco metropolitano Nardella, i parlamentari della zona come Dario Parrini. Una volta che i problemi sanitari saranno risolti, non vediamo l’ora di abbracciare con una grande festa tutta la famiglia a Campi Bisenzio. Il mio ringraziamento va inoltre alla Misericordia di Campi che è sempre stata vicina in questo percorso a Enzo e Simonetta e ieri ho avuto la fortuna di condividere questa felicità insieme al Provveditore, Cristiano Biancalani, con cui siamo andati insieme a Pisa per poi fare ritorno a Firenze nella notte”.

“Simonetta, Enzo e la bimba – ha detto l’assessore Monni – sono seguiti dal nostro personale sanitario. La piccola è ricoverata in Pediatria del Meyer, coccolata e accudita dagli infermieri che si alternano giorno e notte per tenerla in braccio, farla giocare e farla sentire al sicuro. Le sue condizioni sono buone e attualmente, oltre che dal personale sanitario, è seguita anche da una psicologa. Ringrazio ancora una volta il Meyer, che, come sempre, si dimostra un’eccellenza di umanità e amore”.