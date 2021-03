Il Rosi, nasce una palestra a cielo aperto. Assessore Nucciotti: “Far vivere i giardini significa far vivere una comunità”

CAMPI BISENZIO – Decoro urbano e fruizione del verde. Sono queste le parole chiave dell’amministrazione comunale campigiana che sta continuando la risistemazione dei giardini pubblici. Proprio in questi giorni si stanno concludendo i lavori al giardino di via Cellerese nella frazione de Il Rosi, dove sono state installate alcune attrezzature per fare attività fisica all’aperto. […]

CAMPI BISENZIO – Decoro urbano e fruizione del verde. Sono queste le parole chiave dell’amministrazione comunale campigiana che sta continuando la risistemazione dei giardini pubblici. Proprio in questi giorni si stanno concludendo i lavori al giardino di via Cellerese nella frazione de Il Rosi, dove sono state installate alcune attrezzature per fare attività fisica all’aperto. “Si tratta di nove postazioni fitness workout – spiega l’assessore ai parchi e giardini, Riccardo Nucciotti – dove è possibile allenarsi gratuitamente con la possibilità di fare esercizi ad hoc per le gambe e le braccia visto che le attrezzature sono dotate di codice QR Code e, quindi, tramite il cellulare si possono scaricare gli allenamenti”. Il giardino, circa 1,8 ettari, è poi dotato di giochi per i più piccoli, panchine e illuminazione. “L’area verde è molto frequentata – continua Nucciotti – e con questo intervento lo sarà ancora di più. Far vivere i giardini significa far vivere la comunità”. La nuova palestra a cielo aperto nasce sullo stile di quella realizzata al parco di Villa Montalvo intitolata a Gianmarco Moretti, il campione sportivo originario de La Villa, scomparso improvvisamente a fine giugno a soli 44 anni. “La possibilità di fare attività fisica all’aperto arriverà anche al Gorinello dove un gruppo di genitori si sono resi disponibili a collaborare con il Comune per creare una palestra open air”, conclude l’assessore.