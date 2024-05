Il sabato 18 di Carmignano: Rosolino alle “Olimpiadi di Comeana” e i Fichi secchi allo Slow food day

CARMIGNANO – Due i principali eventi del fine settimana di Carmignano, concentrati nella giornata di sabato 18 maggio: il campione olimpionico Massimiliano Rosolino sarà ospite delle “Olimpiadi di Comeana”, la manifestazione del Cgfs (già sold out), sostenuta dal Comune: una vera festa dello sport, all’interno e all’esterno della piscina di Comeana, che dalle 9 impegnerà in giochi e attività in vasca bambini dai tre anni in su e il loro genitori. Tante le attività da provare, tutte gratuitamente: volley, basket, nuoto, hip hop, judo e altro ancora, con gli istruttori del Cgfs.

Sempre sabato 18 Carmignano sarà una delle piazze dello “Slow food day”, la festa della rete di Slow Food promossa in tutta Italia. L’associazione produttori Fichi secchi, con il patrocinio del Comune, ha aderito all’evento con un approfondimento dedicato al prodotto più singolare e tipico di Carmignano, che fu dichiarato nel 2008 presidio Slow Food. Il programma (circolo Il Galli, viale Beato Giovanni Parenti alle 10): presentazione della comunità del Presidio del Fico secco di Carmignano con il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore all’agricoltura Dario Di Giacomo, Azzurra Del Lucchese, referente della comunità Fico secco, e Luisa Peris, Slow Food Prato; tutela della biodiversità “il primo progetto in Italia sull’Acless Taiwanensis-campo sperimentale di Comeana”; presentazione del libro “Il Fico ai raggi x” (edizione Polistampa), curato da Donatella Lippi, Luca Zelari e Jacopo Nori, quest’ultimo con il presidente dell’associazione Noi per Voi Sergio Aglietti. La presentazione sarà accompagnata dal contributo video del professor Stefano Mancuso e della professoressa Donatella Lippi, su brani eseguiti con clarinetto e arpa da Sergio e Agnese.